Fibra ottica e nuova cabina: stop ai disagi 

Vanno verso la conclusione i lavori per la realizzazione di una cabina dell’Enel nella zona di Sa Perdera, e per la posa dei cavi della fibra ottica. Grazie alla nuova cabina e alla sostituzione della rete, dovrebbero concludersi i disagi patiti negli ultimi tempi. «Le recenti interruzioni di corrente, alcune di lunga durata, sono state necessarie per il collaudo dei collegamenti - spiega il sindaco, Walter Cabasino - per il potenziamento della rete è prevista la realizzazione di due nuove cabine prefabbricate in area pubblica. Dopo l’incontro avuto nei giorni scorsi con l’Enel e la ditta che si occupa della posa della fibra ottica per fare il punto sui lavori, abbiamo avuto rassicurazioni sulla prossima chiusura dei cantieri nel centro urbano, che avverrà con il completamento dei ripristini prima dell’estate. Una buona notizia che metterà fine ai comprensibili disagi e ci darà l’opportunità di asfaltare alcune strade particolarmente danneggiate». (i. m.)

