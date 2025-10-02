VaiOnline
Sinnai.
03 ottobre 2025 alle 00:50

Fibra ottica e altri cantieri, in Aula i disagi della mobilità 

Strade danneggiate dai lavori in corso e disagi pesanti per residenti e automobilisti in transito a Sinnai. La situazione è arrivata anche in Consiglio comunale, con due interrogazioni presentate dai consiglieri di Forza Italia, Roberta Simoni e Walter Zucca, che hanno chiesto l’immediato ripristino del manto stradale, danneggiato da mesi soprattutto dagli scavi per la posa della fibra ottica. «I disagi – ha detto Zucca – stanno diventando davvero pesanti anche per motivi di sicurezza».

L’assessore alla viabilità Cristiano Spina ha risposto di aver evidenziato ai referenti della Regione, che seguono il progetto Pnrr sulla fibra ottica, la necessità di interventi rapidi per ripristinare le strade interessate, sottolineando che, oltre alle multe già comminate, l’obiettivo principale resta la sicurezza e la percorribilità di tutto l’abitato.

La consigliera Simoni ha inoltre sollecitato misure di sicurezza per via Costituzione, molto trafficata, chiedendo la realizzazione della segnaletica orizzontale all’incrocio con via Serpeddì, vicino alle scuole elementari. Spina ha assicurato che i lavori inizieranno entro pochi giorni, compresa la nuova segnaletica per mettere in sicurezza la rotonda di via Costituzione, precisando che non saranno realizzati passaggi pedonali rialzati, poiché la strada è priva di marciapiedi. (r. s.)

