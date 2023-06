Fibra ottica, danni all’asfalto 

«Occorre fare attenzione all’asfalto danneggiato negli attraversamenti pedonali». A lanciare l’allarme Carolina Saba, mamma di un bimbo di due anni. Racconta di aver rischiato di farsi male alla caviglia. «Stavo attraversando la strada in via San Gottardo quando, proprio sulle strisce, ho visto solo all’ultimo la linea rosa della fibra ottica, un po’ in rilievo. Mi sono accorta e l’ho schivata, ma così è pericoloso soprattutto per le persone anziane. Una situazione simile c’è anche in altre strade, dove sono presenti dislivelli e anche qualche buca», sostiene la donna. In buona parte della città sono in corso i lavori per la sistemazione dell’asfalto e dei marciapiedi, e prosegue anche l’intervento di posa della fibra ottica. Il Comune ha rassicurato: l’asfalto danneggiato verrà riparato presto.

