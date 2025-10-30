«Fibra ottica, cantiere selvaggio sulla 195» 

Cumuli di rami tagliati abbandonati lungo la strada, pozzetti collocati nei punti di scolo dell’acqua piovana e un silenzio da parte di chi dovrebbe vigilare. È questo lo scenario che si presenta lungo la strada statale 195, al km 37,300, all’incrocio con via Sant’Antonio, dove la ditta Sirti sta eseguendo gli scavi per la posa della fibra ottica. I lavori, avviati nelle scorse settimane, si svolgono all’interno della cunetta laterale della carreggiata, ma le modalità di intervento stanno provocando disagi e forti preoccupazioni. Durante gli scavi, infatti, sono stati tagliati cespugli e rami di eucalipto, lasciando il materiale di risulta sul posto o, peggio, gettandolo all’interno del frangivento, la fascia vegetale che separa la strada dalle proprietà private. Un comportamento che i cittadini giudicano inaccettabile. Un ulteriore elemento di preoccupazione riguarda la presenza di un grosso pozzetto collocato proprio al centro della cunetta, in un punto strategico dove confluisce l’acqua piovana proveniente dalle montagne.

La Consulta

«Riteniamo che i lavori eseguiti non siano stati condotti con la dovuta attenzione –lamenta il presidente e portavoce della Consulta di Santa Margherita, Davide Lucarelli – Da anni assistiamo a lavori fatti in fretta e male, senza una reale supervisione, e a farne le spese sono sempre i cittadini e il territorio. Il mancato controllo dell’Anas contribuisce a un impatto ambientale negativo. Non è giusto che i proprietari dei terreni debbano farsi carico dello smaltimento del materiale, quando questa responsabilità spetterebbe alla ditta esecutrice. E poi la carreggiata della Statale nei pressi del Forte Village da quattro anni si restringe per la presenza di cantieri fantasma. Serve più attenzione».

L’amministrazione

«Inizialmente pensavamo di poter intervenire – spiega la vicesindaca Elisabetta Loi – Tuttavia quel tratto della 195 è di competenza dell’Anas, quindi come amministrazione non possiamo agire direttamente. Abbiamo già avvisato l’ente competente in modo informale, ma lo faremo anche con una comunicazione scritta. Inoltre, segnaleremo che i pozzetti realizzati al centro delle cunette, come quelli di via Sant’Antonio, vanno spostati: in quei punti la portata d’acqua è elevata e tutto ciò che ne ostacola il deflusso può diventare pericoloso».

L'Anas

Replica l’Anas: «I lavori in corso sul bordo della Statale 195 all’altezza del km 37,200 fanno parte di un intervento di competenza di una società che sta posizionando i cavi della fibra ottica e finanziato nell’ambito del Pnrr. La responsabilità dell’esecuzione dei lavori rimane in capo alla ditta appaltatrice ma il personale Anas verifica periodicamente che gli interventi vengano eseguiti in conformità al progetto e alle autorizzazioni rilasciate, che non devono in alcun modo compromettere la funzionalità della sede stradale. Effettueremo sopralluoghi specifici dopo queste segnalazioni».

