Oristano Est.
28 settembre 2025 alle 00:55

Fibra ottica, apre un altro cantiere 

Non solo il maxi intervento di E-Distribuzione: in città sono previsti anche i lavori per il completamento della rete in fibra ottica e l’ampliamento dei sistemi di videosorveglianza. Un tassello importante del Programma straordinario di riqualificazione urbana e sicurezza Oristano Est, avviato nel 2016. L’opera, dal valore complessivo di oltre 284mila euro, prevede la posa di nuovi cavi ottici, il potenziamento delle connessioni esistenti e l’estensione della rete al centro intermodale. Saranno inoltre sostituiti gli apparati ormai obsoleti che non garantivano più continuità di servizio. A completamento, verranno installate nuove telecamere per rafforzare il controllo sul territorio. Il progetto esecutivo, firmato da Giancarlo Pusceddu e approvato dalla Giunta Sanna, sarà affidato tramite procedura negoziata. La base d’asta è fissata a 207mila euro. I lavori avranno una durata di circa 120 giorni dalla consegna e dovranno concludersi entro il 30 giugno 2026, data fissata per la chiusura del Programma Oristano Est. L’intervento non punta solo a colmare un gap tecnologico, ma anche a creare le condizioni per un’amministrazione più efficiente e una città più sicura. ( m. g. )

