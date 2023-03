Fibra, gas e tombini: lavori in tutta la città 

Continuano senza sosta in città i lavori per la posa della fibra ottica e anche, sebbene in misura minore, quelli sulla rete del gas. Fino al 31 marzo si lavora proprio per il gas in via Is Arenas dove già nei giorni scorsi erano stati sistemati i cartelli con i divieti di sosta da rispettare nel lato destro della strada per permettere il lavoro in sicurezza degli operai.

Si sono invece conclusi nei giorni scorsi i lavori della fibra ottica in via Brigata Sassari. Si era infatti dovuto attendere la fine dell’intervento per poter procedere con la stesura del nuovo asfalto.

Di qualche giorno fa sono anche gli scavi per il posizionamento di nuovi pozzetti e per l’apertura di altri per la sistemazione dei cavi, sempre per la fibra, in via Porcu. Nella strada dello shopping i, lavori avevano preso il via già nel periodo di Natale ed erano stati poi interrotti proprio per evitare problemi nei giorni degli acquisti che precedevano le festività di fine anno.

Altri interventi per la fibra sono stati effettuati in precedenza nelle vie Cavour, Marconi, Regina Margherita e ancora Eleonora D’Arborea, Parrocchia, Bologna, e via Angioy . Lavori anche tra via Brigata Sassari e via Segrè dove erano stati effettuati anche i ripristini. E di questi giorni sono anche i lavori di Abbanoa. I tecnici sono intervenuti per i lavori di sostituzione di due pozzetti fognari in viale Colombo e del solaio di un altro tombino tra via Turati e via Marconi che rischiava di cedere. (g. da.)

