Fibra e condotte: la città-cantiere 

Oltre cinquemila metri quadrati di strade sono stati ripristinati con una colata d’asfalto, altrettanti restano ancora da fare, fra brevi e lunghi tratti trasformati in trincee temporanee dopo i tagli fatti per posizionare la fibra ottica in tutta Selargius.

Le vie principali della città iniziano a tornare alla normalità dopo mesi di cantieri ovunque, compresi quelli di Abbanoa. «Capiamo i disagi, ma alla fine avremo una città più moderna, con reti idriche nuove e la fibra ottica in tutte le case e le aziende del territorio», assicura l’assessore alla Viabilità Gigi Gessa.

Fibra in 6.700 case

Il piano digitale da tre milioni circa, portato avanti da Tim attraverso FiberCop, era stato annunciato lo scorso anno dal Comune con l’obiettivo finale di collegare circa 6.700 unità immobiliari. Una rete - avevano assicurato dalla società di telecomunicazioni e dal Municipio - in grado di accelerare i processi di digitalizzazione sul territorio, a beneficio di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, e di assecondare le esigenze professionali legate allo smart working.

Il cantiere dura da mesi, distribuito in diverse strade cittadine, alcune delle quali erano state asfaltate recentemente, dal centro alle periferie, con inevitabili disagi al traffico e ai residenti delle zone interessate volta per volta dai lavori a carico di FiberCop. «Oltre cinquanta strade sono state già asfaltate dopo aver completato i lavori per la fibra», spiega Gessa.

Da via Rossini a dei Ciclamini, passando per via Tazzoli, via San Luigi, via delle Begonie, via delle Azalee, via Custoza e via Sant’Antonio, per citarne alcune. «Tra luglio e settembre hanno fatto oltre 5mila metri quadrati di ripristini, mancano diverse strade da sistemare”, precisa, “ma stiamo monitorando quotidianamente affinché si intervenga subito e tutto venga fatto a regola d’arte». E sulla ricaduta dei lavori sul territorio aggiunge: «Nell’era della digitalizzazione è indispensabile investire sulla fibra ottica super veloce, a beneficio delle aziende e dei cittadini».

I lavori di Abbanoa

Da maggio ci sono in corso anche i lavori di Abbanoa, che ha investito su Selargius - con circa un milione e mezzo del Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione “Fsc”- per realizzare tre chilometri di nuove condotte che consentiranno di risolvere il problema delle reti colabrodo che si trascina da anni. Intervento concentrato in cinque strade - via Bellini, via San Martino, via Roma, via Togliatti e via Nenni - con tanto di rivoluzione e disagi al traffico durante i cantieri.

In via San Martino operai e transenne sono spariti da giorni, lasciando spazio al nuovo asfalto dopo aver completato rete idrica e allacci. In corso i lavori in via Togliatti e via Nenni, ormai arrivati al rush finale. Ad ottobre lavori nella rete idrica di via Roma, da via San Salvatore a via Campi Elisi. «E a breve il cantiere si sposterà in via Bellini, un’arteria della città molto trafficata, per questo abbiamo già chiesto ad Abbanoa di intervenire a tratti per non chiudere tutta la strada».

