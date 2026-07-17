Fibra e acqua, cantieri aperti e nuovi divieti 

Il calore dell’estate non ferma i lavori nelle strade di Sestu: si scava per la fibra ottica ultraveloce e per le nuove condutture di Abbanoa.

Da martedì a sabato, per quanto riguarda la fibra, ci sarà il divieto di transito e sosta in via Canonico Dettori, mentre via Vittorio Emanuele II avrà un’inversione di marcia, da piazza Dettori fino a via Cadorna, dove la svolta sarà obbligatoria in via Vittorio Emanuele II.

Sono le novità volute dalla Polizia locale. Inizialmente via Vittorio Emanuele II era stata per breve tempo a doppio senso e si era verificato anche un incidente. Le auto potranno transitare anche vicino ai lavori per il carico e lo scarico ed entrare nei passi carrabili, quando possibile.

Da lunedì sarà chiuso al traffico viale Cimitero, fino al 31, nel tratto all’incrocio da via Sant’Efisio a via San Pio, e da via della Croce a via Monteverdi. Anche qui scavi, divieti di sosta e transito, in attesa della chiusura e del nuovo asfalto che sarà realizzato da Abbanoa.

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