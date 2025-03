Fibra al traguardo, via all’attivazione per internet veloce 

Sono 1850 su 1917 i numeri civici, a bando Infratel, in cui è possibile attivare la fibra. È la Tim a comunicarlo. «Ci avviciniamo al completamento delle attivazioni», precisa la compagnia. Ma i cantieri (e i disagi) non sono finiti. Una volta concluso tutto il progetto, andrà fatta una verifica sui civici non coperti, principalmente nelle zone periferiche, e partirà il progetto Tim FiberCop per completare la copertura. Intanto, chi non ha già attivato internet super veloce può iniziare a farlo scegliendo il gestore più adatto alle proprie esigenze e alle proprie tasche. La Siat, in queste ore, lavora su via Iglesias e a stretto giro si dedicherà ai collegamenti secondari.

L’assessore ai Servizi tecnologici, Renato Pilia, spiega: «Abbiamo già diverse utenze attive, con persone che navigano alla velocità della fibra, altre che hanno fatto richiesta e sono in attesa dell’attivazione. Siamo consapevoli che è stata una fase lunga che ha comportato delle difficoltà alla cittadinanza, a causa dei continui lavori, però ne è valsa la pena sia per le famiglie che per le imprese che possono lavorare in maniera più efficiente con l’alta velocità al costo di un normale Adsl».

Le opoere sulle vie principali sono tutte concluse, comprese quelle sede di diverse aziende come Maricoxina. Via Roma è stata da poco completata senza la necessità di intervenire sulla pavimentazione di pregio, ma per via aerea. Rimangono, ora, le derivazioni delle linee principali. Il prossimo intervento sarà sopra il quartiere di Gennauara e nelle viuzze di Niu Jossu.

