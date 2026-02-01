Fiato sospeso per Zito e Zappa 

Ultimo giorno di mercato e ultime tentazioni, sia in entrata che in uscita, per il Cagliari. Non sono previste operazioni clamorose con alcune situazioni da monitorare e altre da definire in uscita. Su tutte quella di Luvumbo che, dopo essere stato a un passo dal Parma, potrebbe finire davvero in Arabia Saudita, scenario che gli era stato prospettato da subito ma che non sembrava convincerlo del tutto, sino a ieri. Non a caso, il ds Agelozzi sta sondando il campo col Bologna per Dominguez da qualche giorno. In evoluzione poi la questione Zappa, diventato all’improvviso un uomo mercato. Su di lui aveva chiesto informazioni addirittura il Napoli per sostituire Di Lorenzo, per poi fare un passo indietro quando ha saputo che l’infortunio era meno grave e meno lungo di quanto potesse sembrare in un primo momento. Resta vigile, invece, la Fiorentina che ha parecchi problemi in quella zona del campo. Avrà tempo ancora sino alle 20 di oggi per convincere sia Giulini sia il diretto interessato che proprio di recente ha festeggiato le 200 presenze in rossoblù.

Ore decisive, dunque, per Zito, sul quale il Cagliari è stato chiaro sin dall’inizio con l’agente e con chi ha bussato in questi giorni alla porta per chiedere informazioni: all’eventuale prestito dovrà seguire un obbligo di ricatto per almeno 2-3 milioni, non è sufficiente quindi il semplice diritto come chiedeva appunto il Parma. L’Fc Dama sembra essere d’accordo, offre, tra l’altro, un ingaggio importante all’angolano che, ancora, però, non ha sciolto le riserve. E se Luvumbo dovesse partire, in cima alla lista c’è Dominguez, attaccante argentino classe 2003 del Bologna che quest’anno sta trovando poco spazio. Angelozzi ha iniziato a tessere la tela e attende ora di capire come si evolveranno le varie situazioni nelle ultime ore di mercato.

Fiato sospeso poi per Zappa, non uno qualunque per il Cagliari, sia nello spogliatoio che in campo (anche se nelle ultime tre gare ha perso il posto fisso complice l’esplosione di Zé Pedro). La Fiorentina sembra fare sul serio. E fa sul serio pure la Cremonese per Luperto, su mandato del tecnico Davide Nicola che lo aveva portato a Cagliari due estati fa. Ieri il pressing dei grigiorossi era asfissiante, oggi tenteranno un ultimo assalto.

