Fiato sospeso per Zappa 

Un giorno e mezzo di riposo dopo un mese. Il Cagliari se l’è goduto, eccome, dopo lo storico successo sulla Juventus che gli ha permesso di salire a quota 22 in classifica e agganciare momentaneamente la Cremonese di Davide Nicola (in campo oggi contro il Verona). Questo pomeriggio riprendono gli allenamenti al Crai Sport Center di Assemini in vista dello scontro diretto con la Fiorentina, in programma sabato a Firenze a partire dalle 18.

Il punto

Sotto osservazione Zappa, tradito dalla coscia destra proprio nella rifinitura. Il giocatore monzese (premiato dall’amministratore delegato del club Melis prima della gara con la Juve per aver raggiunto a Cremona le 200 presenze in rossoblù) si sottoporrà ora - presumibilmente già oggi - a controlli clinici per capire il motivo del fastidio e quantificare i tempi di recupero.

Difficilmente, a questo punto, Zappa sarà a disposizione di Pisacane per il match con i viola. Sicuramente out Deiola e Folorunsho, oltre a Belotti e Felici.

