Fiato sospeso per Shomurodov 

Luvumbo e Gateano in gruppo, Mina ha svolto ancora ieri un lavoro differenziato ma è anche lui sulla via del recupero ed è pronto a rientrare da un giorno all’altro. Dopo due giorni e mezzo di riposo, il Cagliari ha ripreso ieri la preparazione al “Crai Sport Center” di Assemini in vista dello scontro diretto con il Verona, in programma il giorno di Pasquetta alla Unipol Domus. Attesi per oggi Hatzidiakos, Shomurodov, Makoumbou, Nandez, Oristanio, Prati e Obert, impegnati con le rispettive nazionali. Arriverà nell’Isola solo domani sera, invece, Lapadula, per poi riprendere gli allenamenti venerdì mattina. Il posticipo della gara con l’Hellas sembra scritto per lui.

I nazionali stanno tornando nell’Isola tutti sani e carichi come molle eccetto l’uzbeko Shomurodov che si è dovuto fermare per una botta al piede. Le sue condizioni verranno valutate oggi dallo staff medico rossoblù. Anche in questo caso, il fatto che si giochi di lunedì è un vantaggio.

Le buone notizie arrivano, invece, da Luvumbo e Gaetano che hanno svolto l’’intero allenamento di ieri con i compagni. L’attaccante angolano si era infortunato a Empoli, il fantasista napoletano si era, invece, fermato contro la Salernitana dopo aver segnato. Entrambi dovrebbero partire dal primo minuto contro il Verona.

