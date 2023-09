Fiato sospeso per Scamacca: oggi gli esiti 

Solo oggi in casa Atalanta si sapranno i tempi di recupero di Scamacca. Ma il bomber, salvo improbabili miracoli, dovrà saltare le sfide che attendono i bergamaschi in Europa League domani contro il Rakow e domenica contro il Cagliari.

Scamacca ko

Ieri l'Atalanta si è allenata al Centro Bortolotti, ma tutta l'attenzione era rivolta alle condizioni del centravanti, fermatosi a Firenze per un problema al flessore. Oggi gli esiti dei controlli, ma è probabile che Scamacca abbia riportato una lesione e quindi è certo lo stop per almeno un paio di settimane. Sotto osservazione anche Bakker, messo ko da un problema alla schiena, e Holm. Per l'attacco, Gasperini potrebbe pensare al rilancio di Muriel, partito dalle seconde linee in questo avvio di stagione.

La vittoria di Palomino

E chissà che contro il Cagliari, domenica pomeriggio a Bergamo, Gasperini non ributti nella mischia Palomino, il difensore argentino che in estate era stato a un passo dal trasferimento in rossoblù. Ieri il giocatore è stato definitivamente assolto in Appello al Tas di Losanna dall'accusa di doping. Palomino era stato trovato positivo al Clostebol nel luglio del 2022 e assolto dal Tribunale nazionale Antidoping. La Nado, l'agenzia antidoping italiana, aveva però fatto ricorso, ricorso discusso ieri a Losanna. E proprio il ricorso della Nado, inizialmente prevista per i primi di agosto, ha fatto saltare il passaggio di Palomino al Cagliari. La società rossoblù, che aveva già l'accordo con l'Atalanta e l'argentino, ha preferito far saltare tutto per evitare di ritrovarsi con un giocatore che poi, a settembre, potesse essere fermato per squalifica. Terminato l'incubo, Palomino torna così a disposizione di Gasperini e dell'Atalanta. (al.m.)

