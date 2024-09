Fiato sospeso per Prati 

Sabato ha lasciato Lecce con la caviglia destra gonfia, anche per questo Nicola lo ha sostituito tra primo e secondo tempo. Un trauma contusivo-distorsivo che non dovrebbe mettere in discussione la sua presenza in Under 21. Prati ha raggiunto comunque il ritiro degli Azzurrini nella speranza che la caviglia vada progressivamente a migliorare. Già ieri il centrocampista rossoblù stava meglio, verrà in ogni caso monitorato quotidianamente dallo staff medico.

Prati, così come gli altri dieci giocatori del Cagliari impegnati con le varie nazionali, non ci sarà pertanto martedì pomeriggio al “Crai Sport Center” di Assemini per la ripresa degli allenamenti. La sosta consentirà di trovare una condizione atletica più accettabile a chi ha iniziato in ritardo la preparazione, a cominciare da Palomino che spera di mettersi al passo dei compagni per la sfida col Napoli. Subito i partenopei, tra l’altro, sulla strada del vecchio-nuovo fantasista rossoblù Gaetano che ripartirà da Asseminello, martedì, dopo essere andato in panchina l’altro ieri a Lecce.

