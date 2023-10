Fiato sospeso per Nandez, rischia un lungo stop 

Una vittoria che allunga la vita, ma il Cagliari non ha tempo per festeggiare. I rossoblù si ritroveranno già questa mattina al Crai Sport Center per preparare la trasferta di mercoledì sera a Udine, contro l'Udinese (ore 21), sfida secca dei sedicesimi di Coppa Italia. Anche se, c'è da scommetterci, Ranieri pensa soprattutto alla sfida di domenica prossima, ancora alla Domus, contro il Genoa.

Allarme Nandez

La gara col Frosinone lascia in eredità un carico di entusiasmo, ma anche un infortunio che rischia di fermare a lungo Nandez. Che ha pagato caro un recupero disperato per evitare il terzo gol degli ospiti, al 43'. Uno scatto e Nandez è crollato a terra, tenendosi la coscia sinistra. Immediata la sostituzione, con El Leon che ha lasciato il campo con una vistosa fasciatura. I primi controlli hanno evidenziato un problema ai flessori, nelle prossime ore ci saranno gli esami strumentali per verificare l'entità dell'infortunio, col rischio di un lungo stop.

Tra Coppa e campionato

Da oggi il Cagliari penserà alla Coppa Italia, con Ranieri che a Udine potrebbe lasciare a riposo diversi titolari, per dare spazio a chi ha giocato meno e, magari, iniziare a verificare le condizioni di Lapadula. Ma l'attenzione alla partita col Genoa, domenica alle 15 alla Domus. ( al.m. )

