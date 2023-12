Fiato sospeso per Nandez 

Avanti un altro. Il Cagliari ha già dimenticato Napoli e punta l'attenzione sullo scontro diretto pre-natalizio di sabato sera al Bentegodi (ore 18) contro il Verona.

Sotto osservazione

La ripresa è fissata al Crai Sport Center per questa mattina. Out Shomurodov, che si è fermato alla vigilia della trasferta napoletana per la frattura del secondo metatarso del piede destro. L'attaccante uzbeko ne avrà per almeno 3-4 settimane. Sotto osservazione ci saranno Nandez e Goldaniga. El Leon è uscito al 22' della ripresa per una botta, mentre il difensore ha pagato le battaglie con Osimhen e compagni lasciando il campo in anticipo. Entrambi non preoccupano troppo e dovrebbero essere regolarmente ai loro posti per lo scontro diretto col Verona. Completamente recuperato Lapadula, convocato dopo l'ennesimo intervento al setto nasale e gettato nella mischia, con poca fortuna, nell'assalto finale. Infine solito personalizzato per Capradossi. (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA