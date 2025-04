Fiato sospeso per Mina, tradito dai flessori 

Il rinvio a ieri del match con la Fiorentina (inizialmente previsto per il giorno di Pasquetta) cambia i programmi al “Crai Sport Center” di Assemini dove i rossoblù si ritroveranno questa mattina per un leggero defaticante. E per iniziare, così, a prendere coscienza del prossimo match, contro il Verona, in programma lunedì allo stadio “Bentegodi” (il fischio d’inizio è fissato per le 20.45).

Per l’occasione rientra dalla squalifica Deiola, che ha comunque svolto un lavoro specifico dopo l’ultima gara giocata a San Siro, le sue condizioni andranno pertanto monitorate in vista della trasferta veneta. In odore di squalifica, stavolta, c’è, però, Piccoli, che paga il cartellino giallo rimediato ieri contro i viola al 34’ della ripresa. Restano in diffida Obert, Luperto, Mina, Marin e Pavoletti. Ammonizione indolore, invece, per Palomino.

Sotto osservazione chiaramente Mina, uscito al 40’ del primo tempo per un fastidio ai flessori della coscia destra. E ancora Jankto, l’unico giocatore della rosa a non aver giocato nemmeno un minuto sinora. Tradito dalla febbre alla vigilia di Pasqua, non è stato nemmeno convocato per la partita con la Fiorentina. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA