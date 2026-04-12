Fiato sospeso per Mazzitelli 

Dalla Cremonese all’Inter è un attimo. L’anticipo a venerdì sera del prossimo match a San Siro ha costretto i giocatori del Cagliari a ritrovarsi già ieri mattina al Crai Sport Center di Assemini per la ripresa degli allenamenti. Giusto una seduta defaticante, da oggi poi la preparazione entrerà nel vivo.

Sotto osservazione Mazzitelli, che ha dovuto lasciare il campo sabato dopo appena mezz’ora per un risentimento al polpaccio destro. Ieri riposo assoluto, la sua situazione verrà valutata giorno per giorno. Resta chiaramente a rischio per la trasferta milanese. Continua a lavorare a parte Pavoletti, alle prese col solito ginocchio. Eccetto il capitano e il centrocampista romano, oltre ai due lungodegenti Felici e Idrissi (stagione già finita per entrambi), tutti gli altri sono a disposizione di Pisacane che avrà l’imbarazzo della scelta in ogni reparto come non gli capitava da tempo. Lo stesso Belotti, rientrato l’altro ieri nel finale sette mesi dopo la rottura del crociato, avrà cinque allenamenti in più nelle gambe e potrà puntare quindi a un minutaggio maggiore contro l’Inter. Oggi è prevista una seduta pomeridiana. (f.g.)

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