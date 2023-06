Fiato sospeso per Mancosu e Nandez 

Prima Mancosu, poi Nandez. La gara col Bari ha messo ko due pezzi da novanta del Cagliari e ora lo staff medico è impegnato in una complicata corsa contro il tempo per riconsegnarli a Ranieri in vista dei 90 minuti di domani che valgono tutta la stagione.

In&out

Nella giornata di ieri, chi ha giocato si è dedicato a un lavoro di scarico. Impossibile, quindi, valutare le condizioni dei due infortunati. Un briciolo di ottimismo in più per Mancosu, che si è fermato a inizio ripresa per un crampo poco sopra il ginocchio destro. Il numero 5 cagliaritano, la cui stagione è stata costellata da una serie di problemi fisici, è però pronto a tutto pur di esserci. Nandez è invece uscito al 42' della ripresa per un fastidio muscolare. Potrebbe essere un semplice affaticamento, ma i tempi di recupero cortissimi non aiutano. Questa mattina la rifinitura potrà dare qualche risposta in più sul possibile recupero dei due. Di certo, scontata la squalifica, è pronto a riprendere il suo posto nel cuore della difesa Dossena. Per il resto, Ranieri valuterà condizioni fisiche e nervose dei rossoblù, cercando di studiare le mosse giuste per centrare una vittoria che riporterebbe il Cagliari in A dopo una stagione di cadetteria. (al.m.)

