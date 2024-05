Fiato sospeso per Makoumbou 

Il Cagliari è rientrato in città subito dopo la batosta rimediata col Milan. Due giorni di riposo e da domani pomeriggio i rossoblù si ritroveranno al Crai Sport Center per preparare la sfida di domenica al Mapei Stadium di Reggio Emilia (inizio ore 12.30) col Sassuolo.

Spareggio salvezza

Per l'occasione, Ranieri recupererà Augello e Gaetano, che hanno scontato le rispettive squalifiche, e spera di avere buone notizie dall'infermeria. Riflettori puntati su Makoumbou, che si è fermato a pochi giorni dalla gara di San Siro per una contusione al ginocchio rimediata in allenamento. Difficile, invece, il recupero di Jankto, messo ko da un trauma alla caviglia e che da due settimane è a riposo. Da valutare, poi, le condizioni di Dossena, che a Milano non è apparso al meglio della forma, mentre Mina convive da settimane con un problema muscolare al polpaccio. Settimana di lavoro importante, poi, per migliorare lo stato di forma per Viola, Pavoletti e Petagna, recuperati dai rispettivi infortuni e rimasti in panchina per tutti i 90 minuti a Milano. (al.m.)

