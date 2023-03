Fiato sospeso per Makoumbou In preallarme Deiola e Viola 

“Cerco un centro di gravità permanente”. Proprio ora che ha trovato un compromesso tecnico-tattico con Makoumbou e un equilibrio in mezzo al campo, Ranieri potrebbe dover cambiare regista per la sfida di sabato con il Südtirol. Le notizie giunte dal Congo sono state abbastanza rassicuranti dopo che l’ex Maribor è stato costretto a uscire all’82’ della prima gara col Sudan del Sud per una botta al piede. Ma nella successiva - sempre valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa e disputata lunedì contro lo stesso avversario - il centrocampista del Cagliari è rimasto in panchina dall’inizio alla fine alimentando il timore che l’infortunio potesse rivelarsi più fastidioso del previsto. Sentiva ancora il dolore o si è fermato solo per precauzione? Fiato sospeso, dunque, sino quando il giocatore si presenterà nel centro sportivo di Assemini, magari già oggi mentre la squadra sarà impegnata nell’amichevole con la Villacidrese. Non proprio lo scenario ideale a tre giorni dalla partita. In preallarme Deiola, che ha già rotto il ghiaccio dopo il lungo stop e lo ha fatto proprio in quel ruolo. E Viola, play naturale e considerato dall’allenatore il leader del gruppo. Non gioca, però, da tre mesi.

Il percorso

Ranieri fa la conta al netto dei nazionali (all’appello mancano anche Lapadula e Kourfalidis, attesi pure loro in giornata) e prova a chiudere il cerchio. Intanto, il test di Villacidro gli servirà per sperimentare soluzioni d’emergenza. La prima, appunto, in cabina di regia, dove questo pomeriggio potrebbero alternarsi Viola e Deiola, ma dove sabato alle 14 spera di esserci Makoumbou. Giocatore estroso, il congolese, ha il passo e la mentalità più della mezzala e ha faticato inizialmente a mettere il suo talento al servizio della squadra. È stato un percorso lungo e schizofrenico, il suo. Pian piano, però, è riuscito a metabolizzare la praticità e la coerenza del calcio italiano trovando uno sfogo quasi naturale nel 4-3-1-2, sino a diventare un punto di riferimento per i compagni. Niente più fronzoli, uno-due tocchi al massimo e un pressing asfissiante nell’interdizione. Non a caso, dopo il portiere Radunovic e l’inossidabile Dossena, è il giocatore più utilizzato da Ranieri che attende con trepidazione l’impatto che avrà ora in campo e, soprattutto, il referto dello staff medico. In tutto il campionato Makoumbou ha saltato solo una partita, sinora, a causa di un virus intestinale, proprio contro il Südtirol all’andata.

Le alternative

Scalpita, intanto, Deiola, a cui Ranieri ha cucito addosso proprio il vestito del regista, col quale il sangavinese ha giocato gli ultimi sette minuti contro l’Ascoli e quasi mezz’ora a Reggio Calabria. Le prove generali tre mesi dopo l’intervento chirurgico per la ricostruzione legamentosa esterna della caviglia sinistra. Sorride il tecnico di Testaccio, che ha già pesato (e apprezzato) il suo spirito di sacrificio, oltre alle qualità tecniche e la duttilità tattica. È nato per fare il regista, invece, Viola che, però, non gioca una partita ufficiale da dicembre. La sosta lo ha rimesso in circolo. Aspettando Makoumbou.