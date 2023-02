Fiato sospeso per Makoumbou e Dossena 

Asseminello riapre i cancelli e i tifosi corrono vicini al Cagliari, nella settimana che riporta i rossoblù a Venezia. In vista della sfida di sabato (ore 14, arbitra Zufferli di Udine), Ranieri ieri ha mischiato le carte, un po' per scelta e un po', soprattutto, per necessità.

Partitella

Per il riscaldamento si è rivisto in gruppo Di Pardo, che ha saltato la partitella. Ancora differenziato per Pavoletti, Nandez, Viola, Falco e Deiola, a parte anche Lapadula (comunque out per squalifica). Fiato sospeso, poi, per Dossena e Makoumbou, precauzionalmente a parte per un piccolo affaticamento dopo la doppia seduta di martedì. Ranieri ha provato prima due squadre con la difesa a tre e con due coppie d'attacco composte da Mancosu e Luvumbo e da Griger e Prelec. Nel secondo tempo, la squadra rossa si è messa a quattro, con Azzi a fare il quarto di destra. Attaccanti a secco, l'1-1 finale è stato scritto dai difensori Obert e Altare.

Le date

Intanto l'Assemblea della Lega di B ha ufficializzato le date dei playoff. Si inizia col turno preliminare il 26 maggio (6a contro 7a) e il 27 (5a contro 8a). Le vincenti giocheranno, in gare d'andata e ritorno, rispettivamente contro la 3a il 29 maggio e il 2 giugno e contro la 4a il 30 maggio e il 3 giugno. Le finali si giocheranno l'8 giugno (andata) e l'11 (il ritorno). (al.m.)