Fiato sospeso per Luvumbo, Dominguez nel mirino 

Ultimi due giorni di mercato (il gong è fissato per le 20 di domani) e il Cagliari si appresta a definire le ultime trattative ancora in corso, sia in entrata che in uscita.

Il grosso è stato fatto, tra i prestiti di Dossena e Sulemana, gli arrivi di Albarracín e Raterink e ancora gli acquisti di Di Paolo e Gallea, che, però, rimarranno sino alla fine della stagione, rispettivamente, al Siracusa e al Lumezzane. In uscita, sono stati, invece, ceduti in prestito Prati al Torino (con un diritto di riscatto fissato in 7 milioni) e Cavuoti al Bari mentre Di Pardo si è trasferito alla Sampdoria a titolo definitivo.

Resta in sospeso il futuro di Luvumbo. Saltato un possibile scambio con il Parma con l’eventuale arrivo nell’Isola di Cutrone che alla fine, però, ha scelto di andare al Monza in B. La formazione emiliana resta comunque interessata all’angolano. La trattativa, però, si è inceppata sulla formula: il Parma vorrebbe averlo in prestito con diritto di riscatto, il Cagliari è disposto a cederlo solo con un obbligo di riscatto tra i 2 e i 3 milioni. Restano due giorni per trovare un compromesso. Se Zito dovesse partire, il Cagliari virerebbe su Dominguez del Bologna.

RIPRODUZIONE RISERVATA