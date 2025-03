Fiato sospeso per Luvumbo, Coman e Zappa 

Un altro giorno e mezzo di riposo per i rossoblù che si ritroveranno domani pomeriggio ad Asseminello per la ripresa della preparazione. Complice la sosta per le nazionali, Nicola ha deciso di allungare di ventiquattr’ore lo stacco per consentire alla squadra di ricaricare le pile sia fisicamente che mentalmente dopo un periodo piuttosto intenso, come ha ammesso lo stesso allenatore del Cagliari subito dopo il match con la Roma.

Il punto

Fiato sospeso, dunque, per i tre infortunati Luvumbo, Coman e Zappa, tutti assenti domenica all’Olimpico. La pausa per loro calza a pennello e dovrebbe consentirgli di recuperare in tempo per la prossima partita, contro il Monza, in programma tra due domeniche alla Domus (fischio d’inizio alle 12.30). Tradito dai flessori della coscia destra l’angolano, alle prese con un’infiammazione al tendine achilleo del piede sinistro il rumeno, distrazione muscolare agli adduttori della coscia sinistra per il terzino monzese.

Il test

Per tutti l’appuntamento è per domani, dunque. Assenti giustificati i sei nazionali Mina, Obert, Prati, Marin, Sherri e Iliev. Già fissata per venerdì alle 15 un’amichevole allo stadio “Scalarba” di Macomer contro la Macomerese, formazione che milita nel campionato di Promozione. (f.g.)

