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03 novembre 2026 alle 00:20

Fiato sospeso per l’infortunio di Fadera 

Niente Domus per Raimondo (Frosinone) che starà fuori più di due mesi 

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Fiato sospeso per l’attaccante del Cagliari Fadera, costretto a uscire dal campo dopo mezz’ora di gioco, domenica all’Olimpico, per un dolore alla coscia destra. Oggi, nel giorno del suo compleanno (25 anni), si sottoporrà agli esami clinici per quantificare l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Sospetto stiramento. Sicuramente out per la sfida di sabato pomeriggio alla Domus con il Frosinone, nella speranza che possa tornare a disposizione per la ripresa del campionato dopo la sosta, proprio contro il Como, la squadra da cui è arrivato in estate e tuttora proprietaria del suo cartellino.

In odore di squalifica

Contro i lanciatissimi ciociari non ci sarà nemmeno Obert, squalificato dopo l’espulsione rimediata contro la Lazio. In preallarme Aurelio, prima alternativa naturale allo slovacco. A meno che Pisacane non decida di spostare a sinistra uno dei centrali.

Tutti in campo

Sarà sicuramente uno dei temi affrontati questo pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini alla ripresa della preparazione dopo il giorno di riposo concesso alla squadra dal tecnico rossoblù. Sempre a parte Idrissi.

La tegola ciociara

Brutte notizie, intanto, in casa Frosinone: il tecnico Alvini perde il suo uomo di punta, Raimondo, attaccante rivelazione e vice capocannoniere del torneo con otto reti. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto ieri il 22enne talento ravennate di proprietà del Bologna «hanno evidenziato una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra», come comunicato ufficialmente dal club ciociaro. Il tempo di recupero è stimato in almeno due mesi, addirittura quattro se dovesse essere necessario l’intervento chirurgico. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

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