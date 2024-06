Fiato sospeso per la panchina del Cagliari 

Effetto domino con il Cagliari alla finestra. Un’attesa (calcolata?) che potrebbe portare sulla panchina rossoblù un outsider. Anche perché i papabili della prim’ora stanno pian piano uscendo dal mercato e il silenzio sibillino della società lascia presagire che ci sia qualcosa di concreto in caldo, pronto per essere servito. Magari già nel weekend o all’inizio della settimana prossima. Sicuramente non sarà Vanoli che – conquistata la promozione con il Venezia – avrebbe deciso di cedere alla corte del Torino che dura da mesi. Su Gotti, altro profilo molto apprezzato ad Asseminello, ci ha pensato lo stesso presidente del Lecce Sticchi Damiani a sgombrare il campo dalle tentazioni dopo il faccia a faccia col tecnico veneto: «Si ripartirà da lui perché ha fatto un ottimo lavoro. Contrattualmente è già tutto definito». Amen.

Possibili scenari

Tra i nomi più caldi (e appetibili) resta così Baroni, sul quale, però, sembra voler puntare anche il Monza: ieri l’incontro (interlocutorio) con Galliani. Certo, così diventa complicato competere. La partita è ancora aperta, tuttavia. E se Juric e Dionisi sarebbero stati considerati incompatibili – chi per un motivo, chi per l’altro – al momento le strade portano a un allenatore emergente, che magari si è messo in mostra in B lavorando con i giovani. Pirlo? Nesta? Aquilani? A meno che la suggestione Sarri non trovi davvero sfogo nella realtà rossoblù dopo le sue recenti dichiarazioni, sempre a proposito di società che puntano a crescere con i giovani. Scenari che - paradossalmente - sembrano stuzzicarlo più della Champions e dei soldi che gli avrebbe garantito il Panathinaikos al quale, proprio ieri, ha detto no. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il neo promosso Venezia.

Capitolo rinnovi

Fiato sospeso, dunque, nel quartier generale rossoblù, aspettando di capire anche le mosse delle altre squadre che si trovano nella stessa situazione. Ranieri ha lasciato un’eredità pesantissima e il presidente Giulini con il ds Bonato sanno di non poter lasciare nulla al caso, a costo di far slittare di un’ulteriore settimana il mandato. Nel frattempo, si muove giusto lo stretto necessario. Come il rinnovo per un altro anno di Pavoletti, o ancora quello di Deiola. Accordi definiti da un pezzo entrambi, mancano solo gli annunci. Nel caso del capitano (in scadenza) dovrebbe avvenire quasi in concomitanza con le nozze. Per il sangavinese il ritiro può essere l’occasione giusta. Anche per Viola l’allungamento del contratto (quello attuale scade in teoria tra 25 giorni) pare essere una formalità, si attende in questo caso il via libera del nuovo allenatore.

Operazione riscatto

Altro passaggio che prescinde dagli scenari in panchina, è il tentativo di riscattare Oristanio dall’Inter. Mercoledì prossimo il Cagliari verserà i 4 milioni fissati al momento del prestito, poi aspetterà la mossa successiva dell’Inter che ha tempo, tra il lunedì e il mercoledì successivo, per eventualmente esercitare l’opzione per il contro riscatto, a sua volta fissato in 4,5 milioni. Da Milano filtra un cauto ottimismo, complice la volontà del giocatore. Non verranno riscattati, invece, Petagna e Shomurodov. Ma se il bomber di proprietà del Monza ha deluso le aspettative, per l’uzbeko la questione è soprattutto economica considerati i 10 milioni in ballo. Certo i rossoblù non disdegnerebbero di riaverlo in prestito, a condizioni magari più favorevoli. Un’eventuale trattativa, in tal senso, dipenderebbe dalle esigenze dell’allenatore, oltre che dalla Roma.

