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05 ottobre 2026 alle 01:21

Fiato sospeso per Kevin Carlos 

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Inizia ufficialmente domani il conto alla rovescia. Un altro giorno di riposo dopo la trasferta a Madrid, i giocatori del Cagliari si ritroveranno nel pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini per la ripresa della preparazione in vista della ripartenza del campionato, domenica alle 20.45 alla Unipol Domus contro la Juventus (si va verso il tutto esaurito).

L’infortunio

Assenti giustificati, chiaramente, i sette nazionali Romano, Maldini, Obert, Rodríguez, Fadera, Sherri e Liteta, sulla via del rientro. Fiato sospeso per Kevin Carlos costretto a saltare l’amichevole con il Rayo Vallecano per un fastidio al retto femorale, come ha spiegato Pisacane nel post gara («mi dispiace perché avrebbe messo minuti importanti nelle gambe», ha ammesso lo stesso allenatore rossoblù). L’attaccante spagnolo verrà sottoposto tra oggi e domani ad accertamenti clinici per capire l’entità dell’infortunio e pianificare il recupero, eventualmente. È in ogni caso a rischio per la sfida con i bianconeri di Spalletti. E diventa quanto mai provvidenziale, a questo punto, il recupero di Nzola che va verso la prima convocazione in campionato.

Gli altri indisponibili

Sicuramente indisponibili per domenica sera anche il capitano Deiola (reduce da un intervento al ginocchio, il suo rientro è previsto per fine mese), Trepy (sulla via del recupero ormai), Idrissi (potrebbe approfittare della prossima sosta a novembre per aggregarsi al gruppo) e chiaramente lo sfortunato Felici (rottura del crociato, se ne riparlerà negli ultimi mesi della stagione nelle migliore delle ipotesi).

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