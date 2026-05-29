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Nuova stagione.
30 maggio 2026 alle 00:21

Fiato sospeso per il ds Angelozzi 

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L’occasione per incontrarsi è stato il ritorno della finale playoff di Serie B ieri sera a Monza, come ha preannunciato lo stesso Tommaso Giulini, giovedì a Radiolina. Già nei giorni scorsi il presidente del Cagliari e il direttore sportivo Guido Angelozzi si sono sentiti telefonicamente senza, però, entrare nel merito della questione. Fiato sospseso, dunque. E non è escluso un divorzio tra il club rossoblù e il dirigente siciliano dopo una sola stagione. E in attesa di un responso, già filtrano i primi nomi sull’eventuale sostituto. Non sarebbe Ciro Polito del Catanzaro (il cui nome è circolato insistentemente), più plausibile Matteo Lovisa della Juve Stabia.

La linea sul mercato

Dalla scelta del diesse dipenderà, chiaramente, anche la linea sul mercato, e di conseguenza la strategia. Chiunque sarà, non verranno esercitate le opzioni per i riscatti dei giocatori in prestito: salutano pertanto l’Isola Folorunsho, Mazzitelli, Kiliçsoy e Sulemana.

Bonato verso Modena

A proposito di direttori sportivi, verso la risoluzione del contratto Nereo Bonato, rimasto in freezer nella stagione appena conclusa e sotto contratto con il Cagliari ancora per un altro anno. Lo aspettano al Modena, in Serie B.

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