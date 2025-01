Fiato sospeso per i 600 lavoratori degli appalti 

Da Roma arrivano rassicurazioni ma sono comunque giornate complicate per i lavoratori degli appalti delle fabbriche del polo industriale di Portovesme. In mezzo al rimpallo di responsabilità tra Governo e Regione sul tema degli ammortizzatori sociali ci sono le storie di oltre seicento persone, di cui i quattrocento della linea zinco della Portovesme srl rimasti senza lavoro due giorni prima di Natale.

L’attesa

Sono storie di padri di famiglia che con lo stipendio che gli è stato portato via avrebbero dovuto pagare mutui e prestiti, gli studi dei figli, il pane quotidiano della famiglia. Storie di lavoratori che hanno creduto alle promesse di chi diceva che nessun operaio sarebbe rimasto a terra e che, fidandosi delle promesse, due giorni fa hanno atteso l’esito dell’incontro che si è tenuto in assessorato a seguito del quale sono volati gli stracci tra l’assessora al Lavoro Desirè Manca e la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone. Ieri la situazione si è in parte rasserenata dopo che, nella tarda serata di mercoledì, l’assessora Manca è stata convocata dalla ministra per una riunione alla quale, quest’ultima, non ha potuto partecipare. «ll Ministero ha fornito rassicurazioni alla Regione in merito alla possibilità di utilizzo delle risorse per consentire la proroga della cassa integrazione straordinaria in favore delle imprese che insistono nelle aree di crisi complessa. – si legge in una nota dell’assessora Manca – l’attenzione della Regione per il dramma occupazionale che coinvolge oltre mille lavoratori resta alta». Durante l’incontro con l’Ufficio di gabinetto della ministra e i vertici amministrativi del Ministero, è stato confermato l’iter che verrà seguito per la concessione degli ammortizzatori sociali.

Gli incontri

Si terrà, intanto, oggi a Roma l’incontro preliminare tra il Ministero del Made in Italy (Mimit) e la Regione in vista dei vertici sulle singole vertenze già convocati dal Ministro Urso. Per il 20 è stato fissata la riunione su Eurallumina, per il 30 Sider Alloys e il 5 febbraio la Portovesme srl. Mercoledì pomeriggio, in aula alla Camera rispondendo ad un’interrogazione della deputata Francesca Ghirra, il Ministro ha parlato delle tre vertenze. A proposito della Portovesme srl ha ricordato la visita dello scorso 27 dicembre: «Riteniamo che la linea zinco sia strategica per il Paese – ha detto il Ministro alla Camera – e siamo in campo per garantirne la continuità. Ho accertato che vi è interesse da altri primari operatori del settore e stiamo monitorando a livello europeo rispetto al progetto strategico del litio. Parleremo di questa vertenza nel tavolo convocato per il 5 febbraio». Il Governo sta seguendo da vicino anche il caso Sider Alloys, legato a doppio filo alle garanzie Sace per sostenere gli investimenti. «Stiamo coordinando l’ultima fase del percorso finanziario delle banche – ha detto il Ministro – per il necessario supporto economico al rilancio del progetto industriale fermo da 7 anni. Riusciremo a fare laddove altri hanno mancato». Non è mancato il riferimento all’Eurallumina, incontro fissato per lunedì prossimo. «Aspettiamo dalla Regione il Piano di approvvigionamento energetico, essenziale per l’azienda e per tutta la regione».

