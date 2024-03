Fiato sospeso per Gaetano in vista della gara di Monza 

Da un anticipo all'altro. Il Cagliari si gode la domenica di riposo, ma già domani pomeriggio tornerà ad allenarsi al Crai Sport Center di Assemini per preparare la trasferta di sabato prossimoa Monza. Una trasferta in cui i rossoblù non saranno soli, visto che a una settimana dalla gara sono già stati venduti oltre 800 biglietti per il settore ospiti dello U-Power.

L’allarme

Un gol e poi il cambio. L'ex Napoli, alla terza rete, è stato costretto a lasciare il campo nell'intervallo per un fastidio all'adduttore della coscia destra. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore con esami strumentali. Sempre out Pavoletti, Mancosu e Luvumbo, si spera di recuperare in gruppo Sulemana e Petagna. Qualche possibilità in più per il centrocampista ghanese, mentre l'attaccante rischia di dover aspettare la ripresa dopo la sosta, come anche Luvumbo, che ieri ha festeggiato i suoi 22 anni in tribuna. Non dovrebbero esserci problemi, infine, per Lapadula e Nandez, costretti a chiedere il cambio dopo alcuni scontri di gioco nella gara con la Salernitana. (al.m.)

