Fiato sospeso a Is Gannaus per le decisioni sulla discarica di Is Urigus 

Nell'attesa carica di ansia che il 4 novembre inizi la conferenza decisoria sull'ipotesi di realizzazione di una discarica di rifiuti speciali nella vicinissima cava di Is Urigus, la frazione carboniense di Is Gannaus fa i conti anche con gli altri problemi che l'assillano da anni: strade, illuminazione, cura degli impianti sportivi.

I temi sono stati al centro della nutrita assemblea pubblica che l'amministrazione municipale ha svolto due sere fa nella circoscrizione di Is Gannaus ma in cui erano presenti molti cittadini di Is Urigus benchè appartenga al Comune di San Giovanni Suergiu. Una quasi fittizia linea di confine non nasconde ovviamente le preoccupazioni delle due comunità in sostanza gemelle per gli sviluppi della cava: «Anche Carbonia si faccia portavoce per scongiurare brutte sorprese - ha sottolineato Sergio Porceddu, portavoce del comitato che si batte contro il progetto - occorre essere più persuasivi».

Il Comune, col sindaco Pietro Morittu e l'assessore all'Ambiente Manolo Mureddu, hanno garantito massima attenzione. Anche in relazione alle obiezioni già eccepite da Carbonia e legate al programma da 10 milioni di realizzazione di un ecoparco sulle colline di sterili minerari a breve distanza dalla cava. Poi però ci sono i problemi dell'abitato di Is Gannaus che, come avvertito dai residenti Walter Fenu e Roberto Brunoro intervenuti nel dibattito, rimandano ad alcune strade gruviera, alla illuminazione carente, ai due dossi dissuasori così alti che protesta pure l'Arst. L'amministrazione ha prospettato soluzioni imminenti. «Si partirà quasi subito con un progetto pilota - ha spiegato Mureddu - una nuova rete di illuminazione pubblica, fra connessioni, pali, quadri elettrici, grazie a un fondo di 552 mila euro». In programma poi la manutenzione straordinaria del campo di calcetto vandalizzato, e la creazione del parco dedicato alla compianta Sara Pau con giochi inclusivi. Verranno modificati gli attraversamenti pedonali realizzati dalla precedenza amministrazione e saranno sistemate alcune strade disastrate come il prolungamento di via Rinascimento che si ricollega a is Urigus. (a. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA