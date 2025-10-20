Fiato di nuovo sospeso per Mina 

«Mina? Ha sentito un fastidio, si è fermato in tempo», la rassicurazione dell’allenatore del Cagliari Pisacane subito dopo il match con il Bologna. Per il difensore colombiano, alle prese col solito problema al polpaccio, si preannuncia, dunque, un’altra settimana gestita in modo quasi chirurgico dallo staff tecnico insieme a quello medico per consentirgli di essere regolarmente in campo domenica a Verona nello scontro diretto con l’Hellas.
Settimana al Crai Sport Center che, di fatto, comincerà questo pomeriggio con la ripresa della preparazione dopo un giorno e mezzo di riposo. Sotto osservazione non c’è solo Mina. Da valutare le condizioni degli altri tre acciaccati Di Pardo, Radunovic e Pintus. Giusto quest’ultimo, tradito da un affaticamento muscolare alla vigilia della gara con il Bologna, sembra essere in grado di poter recuperare per la trasferta veneta. Tempi più lunghi per gli altri due, magari la settimana prossima, o la prossima ancora.
È appena cominciata la riabilitazione per Belotti dopo l’intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il Gallo dovrà star fermo sei mesi nella migliore delle ipotesi, tornerà poi nell’Isola per gestire l’ultima parte della riabilitazione. (f.g.)
