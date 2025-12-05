Fiato ancora sospeso per Yerry Mina 

Yerry Mina tiene il Cagliari con il fiato sospeso. Anche ieri il difensore colombiano si è limitato a svolgere un lavoro personalizzato. Decisivo sarà, a questo punto, l’allenamento di rifinitura in programma questa mattina al Crai Sport Center di Assemini.
Dopo la mazzata per Felici, il tecnico rossoblù Pisacane prova a recuperare uno dei leader della squadra, assente allo “Juventus Stadium” (e ancora nel match di Coppa Italia con il Napoli). Al momento le possibilità che Mina possa essere a disposizione per la sfida con la Roma sono abbastanza ridotte. Più probabile un rientro per la partita successiva a Bergamo con l’Atalanta, se non addirittura per lo scontro diretto con il Pisa del 21 dicembre.
Sicuramente out domani alla Unipol Domus (il fischio d’inizio è fissato per le 15, arbitra Zufferli di Udine) il difensore Zé Pedro e l’attaccante Belotti. Nessun rossoblù squalificato. Prati l’unico diffidato. (f.g.)
RIPRODUZIONE RISERVATA