VaiOnline
Dal campo.
06 dicembre 2025 alle 00:20

Fiato ancora sospeso per Yerry Mina 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Yerry Mina tiene il Cagliari con il fiato sospeso. Anche ieri il difensore colombiano si è limitato a svolgere un lavoro personalizzato. Decisivo sarà, a questo punto, l’allenamento di rifinitura in programma questa mattina al Crai Sport Center di Assemini.

Dopo la mazzata per Felici, il tecnico rossoblù Pisacane prova a recuperare uno dei leader della squadra, assente allo “Juventus Stadium” (e ancora nel match di Coppa Italia con il Napoli). Al momento le possibilità che Mina possa essere a disposizione per la sfida con la Roma sono abbastanza ridotte. Più probabile un rientro per la partita successiva a Bergamo con l’Atalanta, se non addirittura per lo scontro diretto con il Pisa del 21 dicembre.

Sicuramente out domani alla Unipol Domus (il fischio d’inizio è fissato per le 15, arbitra Zufferli di Udine) il difensore Zé Pedro e l’attaccante Belotti. Nessun rossoblù squalificato. Prati l’unico diffidato. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Politica

Maggioranza, si tratta sulla Sanità  Rimpasto vicino ma non c’è una data

Todde e Bartolazzi sorridenti dopo un incontro in viale Trento C’è anche il nodo Agricoltura. Sullo sfondo le tensioni su Egas 
Roberto Murgia
La visita

Zangrillo alle imprese: «Lottiamo con voi contro la burocrazia»

Il ministro a Cagliari ospite di Confapi: abbiamo semplificato 400 procedure 
Alessandra Carta
Mentre i social incoronano il cantautore, la sorella Morena ringrazia il giudice superstar

«Achille Lauro un punto di riferimento per mio fratello»

Cronaca

Assessore nel mirino Siniscola nell’incubo dei raid incendiari

Fuoco all’ufficio di Antonello Fadda Attentatori ripresi dalle telecamere 
Fabrizio Ungredda
Vittime della strada

«La vita è una e non c’è il replay»

Smartphone, velocità e alcol alla guida uccidono: nel 2025 novanta morti 
Emanuele Floris
La polemica

I filtri non bastano: dai call center chiamate senza sosta

Le associazioni dei consumatori: «Dall’Agcom contromisure inutili» 
». Sara Marci
Giustizia

Separazione delle carriere, si infiamma lo scontro  tra avvocati e magistrati

L’Ordine forense: offese inaccettabili dal presidente del Tribunale di Cagliari  
Francesco Pinna
Lo scontro

«L’opposizione scelga il leader, poi il confronto»

Stoccata di Meloni al Campo largo dopo il faccia a faccia chiesto da Schlein 