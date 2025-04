FIANDRE, bis regale di pogacar 

Emozioni, colpi da campione, numeri da record: Tadej Pogacar non si accontenta di vincere ma scrive autentiche pagine di storia, Come ieri, sul traguardo di Oudenaarde, dove, dopo 269 km in cui non si è mai risparmiato, ha colto la seconda Ronde van Vlaarderen. Il fuoriclasse sloveno della Uae Emirates ha sferrato l’attacco decisivo al terzo passaggio sull’Oude Kwaremont, a 19 km dall’arrivo della corsa, la cui 109ª edizione era scattata da Brugge. «L’obiettivo era vincere ma è sempre difficile realizzarlo: non potrei essere più fiero di come la nostra squadra ha corso. Vincere con la maglia iridata addosso non ha prezzo», le sue parole.

Al secondo posto, staccato di 1'01” l'ex campione del mondo, il danese Mads Pedersen (Lidl Trek), che ha vinto lo sprint dei cinque inseguitori, precedendo l'olandese Mathieu Van der Poel (Alpecin, che ha mancato il poker dopo i successi del 2020, ‘22 e ‘24) e il belga Wout Van Aert (Visma), a 1’04” Jasper Stuyven. Il gruppo principale, giunto a 2’” è stato regolato da Filippo Ganna (Ineos, 8°), su Ivan Cortina e Davide Ballerini (Astana, 10°). I due italiani sono stati protagonisti, con una fuga della quale faceva parte, tra gli altri, anche Matteo Trentin.

Trionfo in maglia iridata anche tra le donne, grazie alla belga Lotte Kopecki.

