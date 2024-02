Fiancheggiatori e complici nel mirino dell’Antimafia sarda 

Da una parte chi ha aiutato il boss della “Mafia del Gargano”, Marco Raduano, ad evadere dal super carcere di Nuoro il 24 febbraio 2023, dall’altra la rete di complici che gli ha consentito di raggiungere la Corsica, nella rotta già in passato seguita da molti fuggiaschi e latitanti. Sono questi i punti cardine dell’indagine del procuratore a capo della Direzione distrettuale antimafia della Sardegna, Rodolfo Sabelli, e dei sostituti Emanuele Secci e Danilo Tronci, i magistrati che coordinano da quasi un anno l’inchiesta del Ros dei Carabinieri, con il supporto del Sisco della Polizia, sulla spettacolare fuga dell’ergastolano dal carcere di Bad’e Carros.

Se da una parte la caccia all’uomo che ha portato alla cattura del presunto boss in Corsica è stata seguita dalla Dda di Bari, che già aveva sotto intercettazione un gran numero di componenti del suo clan per altre indagini, il cercare di far luce sul piano di fuga ideato e messo a segno in una delle carceri più sicure dell’Isola è il cuore dell’inchiesta dei magistrati sardi. In primo luogo gli investigatori si sarebbero concentrati sulle presunte complicità interne all’istituto di pena, quella che gli avrebbero permesso di farsi costruire, nell’officina del carcere, una biscaglina (una scala assemblata unendo assieme delle lenzuola) con all’estremità dei ganci in metallo capaci di arpionarsi nel muro di cinta del penitenziario. La Dda si sarebbe concentrata anche sulla questione legata alla vigilanza e sul funzionamento dell’impianto di videosorveglianza interno che avrebbe dovuto segnalare con un netto anticipo l’avvicinamento di un detenuto al muro di cinta. Carabinieri e polizia, poi, hanno lavorato su un’auto nera che apre aspettasse l’ergastolano fuori dal carcere. Un veicolo poi partito per Livorno, ma che – quando è stato perquisito una volta arrivato nella Penisola – era vuoto. Il boss, infatti, aveva preso la via della Corsica.

