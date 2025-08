Fiamme vicino alle case: caccia al piromane 

Qualcuno avrebbe visto il presunto piromane allontanarsi velocemente dopo aver appiccato le fiamme. E ora le forze dell’ordine gli stanno dando la caccia, per capire se sia davvero lui il responsabile dell’incendio che ieri mattina ha scatenato il panico nella zona di via Don Bosco a Monserrato.

Il sindaco

A denunciare l’accaduto è stato lo stesso sindaco Tomaso Locci con un post sui social. «Oggi la giornata è iniziata presto intervenendo insieme ai Barracelli di Selargius, il Corpo dei Vigili del Fuoco e la Polizia Locale presente con il nostro Comandante Soru, a causa di un incendio probabilmente generato in maniera dolosa, limitrofo alla zona abitativa del Centro Servizi (ex Cooperativa Cento)», ha scritto.

Le fiamme hanno bruciato alcuni ettari di sterpaglie ma per fortuna sono state domate prima che raggiungessero le abitazioni, distanti poche decine di metri. «Grazie alle diverse testimonianze e la nostra presenza, siamo riusciti a far allontanare un individuo, sul quale stanno portando avanti delle indagini – ha poi aggiunto Locci -. Ci auguriamo che possa essere individuato, anche perché si è dato alla fuga». Poi i ringraziamenti «a tutti coloro che sono intervenuti velocemente e anche il Comandante dei Barracelli di Selargius, che insieme ai Vigili del Fuoco hanno evitando un grave pericolo per le zone abitate».

Indagini in corso

La segnalazione ha immediatamente fatto scattare le indagini. Attività che si basa principalmente sui testimoni che hanno anche fornito una sommaria descrizione dell’uomo che sarebbe fuggito subito dopo la comparsa delle prime fiamme.

