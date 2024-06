Fiamme vicino alla statale 293, in cenere 30 ettari di verde 

Vasto incendio, ieri, nel territorio comunale di Villaperuccio. Il rogo, il secondo in pochi giorni, si è sviluppato nel primo pomeriggio e ha coinvolto una vasta area delle campagne di Villaperuccio.

Il fuoco si è propagato fino alla zona che confina con la statale 293. Per domare l'incendio si è reso necessario l'intervento dell'elicottero a cui si sono aggiunte le squadre a terra. Sono intervenute la protezione civile di Terraseo, la Vea di Nuxis, la Prociv di Santadi, la Gev di Villamassargia e la Pan di Siliqua. Agli interventi di spegnimento dell'incendio, sono intervenuti anche il corpo forestale di Santadi, quello di Carbonia e i vigili del fuoco di Carbonia. Ad alimentare la propagazione dell'incendio ha contribuito il vento, tanto che si è temuto che le fiamme potessero attraversare la statale 293 ed invadere le campagne di Santadi. A coordinare il passaggio degli automobilisti sulla Statale, che era bloccato, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santadi, coordinati dal maresciallo Vincenzo Lovallo. L'incendio è stato domato intorno alle 19 ma è rimasto sotto controllo in alcune zone a rischio. Dalle prime stime, approssimative, la superficie coinvolta potrebbe essere di circa 30 ettari di verde in fiamme, tra cui diversi ulivi. Grande paura per un piccolo gregge di capre, per fortuna il fuoco è stato domato prima che potesse raggiungerlo.

