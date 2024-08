Fiamme tra via Roma e via Costituente 

Il calore sprigionato dalle fiamme ha provocato l’esplosione di una vetrata, danneggiato gli infissi esterni e invaso di fumo gli ambienti. È questo il bilancio del rogo divampato ieri attorno alle 10.30 in alcuni locali commerciali fra via Roma e via Costituente. L’incendio si è sviluppato nel retro degli edifici, in un punto in cui si trovavano anche dei cartoni, legname e altro materiale infiammabile. Non è escluso si sia trattato di un fatto accidentale, ma l’ipotesi più probabile (sebbene per ora non avvallata da riscontri certi) è che possa essersi trattato di un incendio doloso. Danneggiato anche un furgone nelle vicinanze e danni (limitati) anche nel magazzino di un locale di prossima apertura. A dare l’allarme sono stati gli automobilisti che transitando fra via Costituente (non distante dalla stazione ferroviaria) e via Roma hanno visto fumo levarsi dall’edificio. Sul posto i vigili del fuoco e un pattuglia del Commissariato. ( a. s. )

