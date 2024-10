Fiamme sull’aereo Ryanair, scalo fermo per 3 ore 

BRINDISI. Era allineato in pista per avviare il decollo, con a bordo 184 passeggeri e sei membri dell’equipaggio, quando uno dei motori è andato fuoco. Due giorni dopo lo scoppio degli pneumatici di un aereo sulla pista di Orio al Serio, ieri mattina a Brindisi nuovo incidente per Ryanair. Nessuno è rimasto ferito, quando le fiamme hanno iniziato ad sprigionarsi dal motore è stata subito attivata la procedura d’emergenza e i vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale hanno spento l’incendio. Le operazioni di messa sicurezza hanno imposto la chiusura dello scalo per quasi tre ore. Sull’aereo inizialmente ci sono stati momenti di paura: alcuni passeggeri hanno notato le fiamme e si sono spaventati mentre i bambini a bordo scoppiavano in lacrime. Poi l’apertura del portellone e la discesa sugli scivoli di tutti i passeggeri, presi in carico dal personale di Aeroporti di Puglia, mentre alcuni voli previsti in quella fascia oraria svenivano dirottati su altri aeroporti e altri venivano posticipati. Il volo per Torino è decollato alle 13:36, cinque ore dopo l’orario previsto. I deputati di Fi Andrea Caroppo, Mauro D’Attis, Alessandro Sorte e Paola Boscaini chiedono «un’audizione urgente in commissione Trasporti alla Camera dei vertici Enac, con un focus sulla sicurezza dei voli Ryanair, che - è bene ricordarlo - è il primo vettore in Italia per traffico passeggeri».

