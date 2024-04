Fiamme sulla nave, paura nel porto di Cagliari 

Una fiammata dal fumaiolo del traghetto, poi un’altra e un’altra ancora. Un fortissimo odore di bruciato avvolge in pochi istanti il porto di Cagliari e scatta l’allarme per quello che sembra essere un principio di incendio a bordo della nave Corfù della Grimaldi Lines appena salpata per Civitavecchia, con in mezzo lo scalo ad Arbatax. Inevitabile l’apprensione di chi, passando in via Roma alle 20 di ieri, osserva la scena. E a bordo (93 i passeggeri) ovviamente la preoccupazione è maggiore, e diventa paura.Ma il personale della compagnia e le squadre antincendio entrate in azione escludono subito qualsiasi problema grave: si tratterebbe, sono le comunicazione alla centrale operativa della Guardia Costiera impegnata a gestire fin dal primo minuto l’emergenza, di un problema al sistema di raffreddamento che si ripercuote nel fumaiolo. Da qui le fiammate iniziali, il denso fumo e l’odore di bruciato. Il comandante raggiunge la rada per completare le procedure di sicurezza per poi rientrare in porto e ormeggiare il traghetto al molo Sabaudo. Inizia così l’ispezione dei vigili del fuoco, dei militari della Capitaneria e del tecnico Rina per certificare il via libera alla ripartenza nel corso della notte.

Lingue di fuoco

Per i passeggeri a bordo alla fine tanta paura e l’inevitabile disagio per un ritardo di diverse ore. La situazione di emergenza viene gestita dal comandante del traghetto e dal personale della Grimaldi in contatto con la centrale operativa della Guardia Costiera cagliaritana. Precauzionalmente arrivano all’interno del porto numerosi mezzi dei vigili del fuoco, non solo del distaccamento portuale ma anche dalla centrale di viale Marconi. Il traghetto, come ricostruito dai militari della Capitaneria, avrebbe avuto un malfunzionamento del sistema di raffreddamento probabilmente per la presenza di melma nel fondale basso dove era attraccata la nave. Da qui la decisione di uscire dal porto e, in rada, nel fondale profondo, verificare la ripresa del funzionamento dell’impianto di raffreddamento. Accanto rimorchiatori e motovedette della Guardia costiera vigilano che vada tutto bene. A bordo inoltre non sono stati registrati allarmi, altri guasti o problemi.

La preoccupazione

Inevitabile la preoccupazione di chi si trova a bordo. Prima per il fortissimo odore di bruciato e il fumo presente in tutta la parte alta del traghetto. Poi per la navigazione lenta fino all’esterno del porto e la sosta in rada. Infine il rientro in banchina e l’attesa. Vigili del fuoco e carabinieri, dopo aver accertato che la situazione è sotto controllo, lasciano il porto mentre la Capitaneria e il tecnico Rina completano il sopralluogo e le verifiche prima dell’autorizzazione alla ripresa della navigazione per Arbatax e poi per Civitavecchia, al termine di una serata che i passeggeri a bordo dimenticheranno difficilmente seppur con il lieto fine.

RIPRODUZIONE RISERVATA