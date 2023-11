Fiamme sul tetto di una casa: nessun ferito 

Paura ieri sera per un incendio scoppiato sul tetto di un’abitazione di via Columella a Monserrato.

Le fiamme si sono sviluppate sopra una guaina con immediato allarme e intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari che, arrivati sul posto, hanno rapidamente circoscritto e domato il rogo che minacciava di estendersi a tutto l’edificio. I danni sono stati circoscritti senza conseguenze per le strutture dell'abitazione. Gli stessi Vigili del fuoco dopo il sopralluogo non hanno dichiarato pericoli per la stabilità della struttura.

L’incendio si è sviluppato attorno alle 18 col le fiamme che si sono improvvisamente estese sul tetto dell’edificio, provocando una grossa coltre di fumo visibile anche da distanza. Pare che il fuoco sia partito dalla guaina, trovando così linfa. L’allarme è stato immediato con telefonate alla centrale operativo dei Vigili del fuoco di viale Marconi arrivati in poco tempo muniti di scala e di altri mezzi. La situazione per fortuna si è dimostrata meno preoccupante di quanto di prevedeva vista l’intensità del rogo. I pompieri sono riusciti a circoscrivere in poco tempo le fiamme e quindi a spegnerle prima che creasse danni all’abitazione.

Intanto diverse curiosi si sono riversati in strada seguendo l’intervento dei pompieri che subito dopo aver domato l’incendio hanno iniziato il sopralluogo e mettendo in sicurezza il sito.

