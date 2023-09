Fiamme sul colle: un rogo per vendetta  

Dopo essere stato arrestato sabato per il danneggiamento di un’auto ed essere indagato per l’incendio divampato nel parco del colle di San Michele, sempre per una vendetta, Marco Curridori, 50 anni di Villacidro, è finito in manette anche domenica notte: sarebbe dovuto essere ai domiciliari dopo il raid con bastone e catena il giorno prima, invece i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia lo hanno sorpreso in via Sonnino. E poche ore prima i vigili del fuoco erano dovuti intervenire ancora nell’area verde per un piccolo principio d’incendio. Ieri mattina la giudice Stefania Selis ha convalidato i due arresti concedendo i termini a difesa chiesti da Ignazio Ballai, avvocato del cinquantenne. Prossima udienza il 5 ottobre per la scelta del rito. L’indagato è stato sottoposto all’obbligo di firma tre volte alla settimana.

La vendetta

E durante l’udienza di ieri, Curridori ha risposto alle domande della giudice fornendo la sua versione su quanto accaduto. L’uomo avrebbe perso completamente il controllo per un credito nei confronti dei titolari di un locale proprio nella zona del parco di San Michele. Durante il processo per direttissima di ieri ha spiegato di non essere stato confermato nel posto di lavoro e di non essere stato pagato del tutto per la sua attività da pizzaiolo. Da qui le richieste continue. Poi non si è più controllato: sabato sera avrebbe così appiccato un incendio nell’area verde del colle di San Michele per vendetta nei confronti del gestori del locale, per poi avere un confronto con quelli che ritiene i suoi creditori. Alla fine è stato aggredito ed è finito in ospedale dopo l’intervento degli agenti della Squadra volante che hanno identificato tutti i protagonisti della scazzotta. Dal pronto soccorso però Curridori si è allontanato per raggiungere nuovamente il parco su uno scooter.

L’inseguimento

«Ero con la mia famiglia nei parcheggi. Lo abbiamo visto arrivare: si è fermato e dal bauletto ha preso una catena utilizzandola per danneggiare una Lancia Y», racconta il testimone che ha chiamato le forze dell’ordine. «Ho avvisato la Polizia e tenendomi in contatto con loro ho seguito l’uomo che si è allontanato sullo scooter. Alla fine è stato bloccato in viale Sant’Avendrace». Così sabato sera il personale del nucleo investigativo dell’ispettorato di Cagliari del Corpo Forestale, insieme agli agenti, lo ha arrestato per danneggiamento aggravato. Non solo: i forestali hanno raccolto elementi sulla sua possibile responsabilità sull’incendio nel parco.

Il nuovo raid

Finito ai domiciliari in attesa del processo per direttissima di ieri, non è però rimasto a casa. Domenica – dopo un nuovo principio d’incendio nel parco su cui sono in corso le indagini – è stato bloccato dai carabinieri in via Sonnino e arrestato per evasione, come disposto dal pm Andrea Massidda. La Forestale sta proseguendo le indagini anche sul devastante rogo dello scorso 26 luglio per verificare eventuali collegamenti con quanto accaduto nel fine settimana.

