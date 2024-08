Fiamme sotto il palazzo popolare 

Il fumo è arrivato sino al terzo piano e le fiamme hanno liquefatto gli infissi del piano terra e del primo piano. Hanno vissuto ieri momenti di apprensione, sino al punto di doversi allontanare dal proprio alloggio, i residenti di uno dei palazzi popolari di via Dalmazia: alle 5 del mattino, ancor prima dell’alba è divampato un incendio in un cumulo di rifiuti abbandonati nel corso delle ultime settimane adiacenti alla parete dell’edificio.

La paura

Le fiamme hanno provocato danni ingenti in uno degli alloggi in cui vive una coppia che, svegliata dal fumo e dalle fiamme, ha trovato riparo prima dalla parte opposta dell’alloggio, poi all’esterno. Anche i residenti del secondo e terzo piano sono usciti di casa mentre erano in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, poi raggiunti da una pattuglia dei carabinieri. «Infissi liquefatti, pareti annerite in buona parte dell’alloggio - racconta Manuele Cau, uno dei residenti del primo piano maggiormente colpito – sicuramente non potremo restare a dormire per un paio di notti e dobbiamo fare la conta dei danni». Nei piani superiori sono dovuti uscire di casa due anziani di 75 anni e altri inquilini che per precauzione hanno preferito assistere alle operazioni non restando negli appartamenti. Per ulteriori verifiche i vigili del fuoco sono entrati con gli autorespiratori in alcuni alloggi per accertarsi che non ci fosse nessuno. Poi tutti gli inquilini sono potuti rientrare nelle proprie case rimaste impregnate dall’odore acre di fumo.

L’indagine

Difficile stabilire le cause dell’incendio ma parrebbero essere dolose perché l’allarme è scattato attorno alle 5 del mattino. In fiamme sono finite masserizie varie accatastate di recente: parti di infissi, materiali plastici e ferrosi di ogni tipo, vecchi materassi, legname, parti di auto e di elettrodomestici, le sterpaglie che circondavano il tutto. Insomma, una piccola discarica creata alla base del palazzone che fa parte dell’agglomerato più esterno di via Dalmazia, in direzione dell’ospedale. Un rione (che appartiene interamente ad Area) non nuovo a episodi di questo tipo: già accaduto altre due volte negli ultimi tre anni. I vigili del fuoco hanno escluso danni strutturali all’edificio. I carabinieri, invece, eseguiranno accertamenti per cercare di appurare eventuali responsabilità sebbene non sia facile stabilire con esattezza cosa possa aver innescato il rogo anche se, considerata l’ora, non si propende per le cause accidentali.

