Fiamme sotto casa, due intossicati 

Un signore, tira acqua in mano, cerca di cancellare il nero dal pavimento davanti all’ingresso della palazzina. Un giovane osserva e commenta: «Poteva andare molto peggio». A metà mattina di ieri, le conseguenze dell’incendio, scoppiato attorno alle tre di notte sotto i pilotis del condominio di via delle Tortore 1, sono ancora evidenti. Non solo le due auto divorate dalle fiamme. La facciata del palazzo è completamente nera e i balconi degli appartamenti dei primi due piani sono danneggiati. Nell’androne l’aria è ancora irrespirabile. Ma soprattutto ci sono stati tre intossicati. Uno, soccorso sul posto dal personale del 118, si è ripreso e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Altre due persone invece sono state accompagnate in pronto soccorso per accertamenti. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

Il fumo

«Non stavo ancora dormendo», ricorda il giovane mentre osserva le operazioni di pulizia davanti alla porta d’ingresso del palazzo. «Ho sentito dei rumori provenire da sotto casa. Ho aperto la finestra e sentito subito l’odore di fumo. Abito proprio al primo piano». Indica il punto in cui le due vetture distrutte dalle fiamme: «Lì sopra, c’è il salotto di casa nostra. Sono sceso per cercare di capire dove fosse scoppiato l’incendio e mi sono accorto che era proprio sotto la nostra abitazione». L’allarme era stato già dato. Anche un altro inquilino si era accorto del rogo: era già giù, nel tentativo di limitare i danni. «I vigili del fuoco sono arrivati rapidamente», sottolinea. «E per fortuna». Due persone sono rimaste intossicate e portate in ospedale dalle ambulanze del 118. «Sappiamo che stanno fortunatamente bene. Speriamo possano tornare a casa subito», le parole di chi li conosce.

Le cause

C’è chi è riuscito a uscire di casa prima che l’aria all’interno delle scale diventasse irrespirabile. Altri hanno atteso nelle loro abitazioni che i vigili del fuoco facessero il loro lavoro. Dal comando di viale Marconi sono arrivate una squadra con il supporto di un’autobotte. L’azione, coordinata dal funzionario, ha permesso di limitare i danni, comunque ingenti. Fuori uso l’impianto elettrico dell’ascensore, la copertura dei pilotis sopra le vetture. Nessun problema per le abitazioni: le verifiche da parte dei vigili del fuoco hanno escluso problemi strutturali. Dopo alcune ore, quando stava iniziando ad albeggiare, tutti gli inquilini sono potuti rientrare nelle loro case. Sulle cause dell’incendio sono in corso tutte le indagini da parte dei vigili del fuoco e degli agenti della Squadra volante, arrivati subito dopo l’allarme. Dalle prime verifiche e accertamenti, non sarebbero state trovate tracce evidenti di un’azione dolosa. Per questo si ipotizza un corto circuito. Anche perché i proprietari delle auto non avrebbero parlato di minacce o di scontri con altre persone.

I lavori

Sul posto, a metà mattina, è presente anche l’amministratore del condominio. Davanti a quanto successo, la voglia di parlare è poca. Un aspetto viene però evidenziato: «Erano in programma i lavori per rifare la facciata del palazzo». Ma potrebbero essere necessari anche altri interventi sull’impianto elettrico e anche sulle tubazioni.

