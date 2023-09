Fiamme nell’ex stallaggio Meloni: rogo spento dai vigili del fuoco 

Due mesi fa la decisione della Soprintendenza di inserire l’ex Stallaggio Meloni di viale Trieste nell’elenco dei beni culturali tutelati. Ma di tutela c’è poco visto quanto accaduto ieri pomeriggio con un incendio che ha bruciato le sterpaglie rischiando di divorare anche quella che dovrà essere la foresta urbana. Il rogo è stato spento grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco prima che le conseguenze potessero essere ben più gravi.

Personale e mezzi arrivati dalla caserma di viale Marconi hanno impiegato più di un’ora per domare l’incendio di probabile natura dolosa. Anche se è possibile che si sia trattato di un fatto accidentale poiché la zona è comunque frequentata da sbandati.

Un episodio che rilancia l’urgenza di un intervento di recupero di un’area al centro di uno scontro tra Comune e Regione: qui Villa Devoto avrebbe voluto realizzare i nuovi uffici come previsto nell’accordo di programma poi bocciato, per la costruzione del nuovo stadio e dell’ospedale unico della città. Due mesi fa è arrivata la decisione della Soprintendenza di porre il vincolo. Oltre due anni fa, il Consiglio comunale si era espresso all'unanimità in favore della valorizzazione della foresta urbana, che prevede la realizzazione di un parco. Ma di concreto ancora nulla. (m. v.)

