Fiamme nell’azienda tessile, in cenere cinque auto e un container 

Le operazioni di bonifica sono andate avanti per tutta la notte dopo che domenica il fuoco era arrivato a lambire un’azienda tessile alla periferia di Suni. È stata un’altra giornata di massima allerta sul fronte degli incendi e nel piccolo centro della Planargia sono andate distrutte cinque auto e un container, utilizzato per l’attività produttiva. Un bilancio pesante per un incendio che, presumibilmente, è partito da un abbruciamento (in questo periodo sono già autorizzati) sfuggito al controllo e alimentato dal vento che domenica si è rinforzato in buona parte dell’Isola. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di domenica nella zona industriale: le fiamme hanno raggiunto l’area dello stabilimento e il parcheggio interno distruggendo sei mezzi. Sul posto hanno operato la squadra 7A del distaccamento vigili del fuoco di Macomer, la squadra 1A della sede centrale di Nuoro e le squadre dei distaccamenti di Bono e Cuglieri inviati dai comandi provinciali di Oristano e Sassari. Oltre a due elicotteri della flotta regionale e diverse squadre del corpo forestale, barracelli e volontari.

Domenica altri incendi si sono verificati nella zona di Santu Lussurgiu e nel Terralbese. ( v.p. )

