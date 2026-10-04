Fiamme nella veranda di un’abitazione 

Un incendio è divampato ieri nel primo pomeriggio in un’abitazione in via Giudice Coco a Terralba. Le fiamme si sono alzate intorno alle 14 nella veranda che si trova all’ingresso della villetta famigliare: nessuno è rimasto ferito anche perché, in base alle prime informazioni, i proprietari non erano presenti.

A dare l’allarme e chiamare la centrale dei vigili del fuoco di Oristano è stata una vicina di casa che, preoccupata dal rogo a pochi metri dal suo portone, ha chiesto aiuto. Così dalla sala operativa è stato disposto l’intervento di una squadra dalla sede centrale più un’autobotte. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme evitando che queste continuassero a propagarsi all’interno dell’abitazione. Successivamente hanno avviato le verifiche per stabilire le cause dell’incendio.

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