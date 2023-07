Fiamme  nella periferia  del paese 

Ci sono volute oltre cinque ore di lavoro per domare le fiamme divampate in un capannone alla periferia di Gonnosnò, in località Nuraghe Emmauru, poco distante dalla zona artigianale del paese.

A dare l’allarme è stato lo stesso proprietario dell’edificio adibito a deposito di materiali elettrici ed edili, poco dopo le 13. Sul posto sono intervenute una squadra dei Vigili del fuoco di Ales, una di Oristano, coadiuvate da un’autobotte e da un elicottero del Corpo Forestale decollato dalla base di Fenosu.

All’arrivo dei soccorritori le fiamme avevano già distrutto completamente la struttura.

Nell’incendio è andata distrutta anche un’automobile parcheggiata all'esterno del capannone. Ancora da accertare l’origine del rogo, alimentato dal forte vento di maestrale e dalle alte temperature. (m.g.)

