Fiamme nella notte, un suv in cenere 

Fiamme al 99 per cento di origine dolosa, un’auto in cenere e indagini in corso per tentare di far luce su un altro attentato incendiario che ha illuminato la nottata a Cabras.

Ieri l’allarme in vico Amsicora è scattato verso le 2 dopo la telefonata arrivata al 115. I vigili del fuoco partiti dal comando provinciale di Oristano, hanno spento le fiamme ma per il suv parcheggiato al lato della strada, di proprietà del padre di un imprenditore edile, non c’è stato nulla da fare. I carabinieri, partendo dalla carcassa di quell’auto, ora hanno l’obiettivo di individuare l’autore dell’attentato e porre fine a una spirale di incendi che si sta verificando nella laguna. L’ultimo rogo era stato appiccato a inizio agosto quando i piromani avevano distrutto la Peugeot 208 del gestore di un circolo privato.

