Fiamme nella notte, le squadre antincendi evitano il peggio 

Un incendio è divampato nella notte tra lunedì e martedì in località Codulanu e Sa Pala de sa Frommigia, lungo la strada provinciale Bosa - Montresta. Le fiamme si sono propagate rapidamente, minacciando anche alcune strutture rurali della zona. Dopo l’allarme sono tempestivamente arrivate le squadre antincendio di barracelli, Forestas, Corpo forestale.

L’intervento ha permesso di contenere l’avanzata delle fiamme, nonostante il rogo si fosse sviluppato in una zona di difficile accesso. Delicato è stato l’intervento di un mezzo dei Vigili del fuoco, che ha tentato di raggiungere un ovile vicino. Grazie alla rapidità dell’intervento, le fiamme sono state circoscritte prima che potessero causare danni a persone o animali.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse intorno alle 5 del mattino. Il bilancio parla di circa due ettari di macchia mediterranea andati in fumo. Al mattino sono state effettuate anche le operazioni di bonifica. Anche il vicesindaco nonché assessore alla Protezione civile, Federico Ledda, è arrivato per seguire da vicino le operazioni. «La risposta è stata immediata – ha dichiarato Ledda – e voglio ringraziare tutti gli operatori per il grande lavoro svolto in condizioni difficili».

